Líder da oposição israelense critica governo por 'fracasso imperdoável'

O principal líder da oposição israelense, Yair Lapid, criticou, nesta quinta-feira (12), o governo do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, pelo "fracasso imperdoável" de não ter conseguido impedir a ofensiva do movimento islamita palestino Hamas contra Israel.



"O fracasso de sábado é imperdoável", disse o centrista Lapid em discurso transmitido pela televisão, durante o qual assegurou que não participará do governo de emergência, anunciado na véspera pelo ultranacionalista Netanyahu e pelo ex-ministro da Defesa israelense Benny Gantz, de outro partido da oposição.



Lapid afirmou que apoia um "governo de união nacional", mas que não quer participar de um governo formado por "extremistas" e mencionou o caso de Itamar Ben Gvir, o ministro da Segurança Nacional, da ala mais direitista do governo.



Lapid também mencionou a "responsabilidade" de Netanyahu e assegurou que "quem provoca um fracasso não pode repará-lo".



O Parlamento israelense aprovou, na noite desta quinta-feira, a formação do governo de emergência.



O movimento islamita Hamas lançou no sábado uma ofensiva por terra, mar e ar contra Israel a partir da Faixa de Gaza, que deixou mais de 1.200 mortos.



Israel bombardeia desde então o enclave paupérrimo, governado pelo Hamas 2007, onde morreram mais de 1.300 palestinos.