436

O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu, nesta quinta-feira (12), a Israel para dar uma resposta "forte e justa" ao ataque do grupo islamita palestino Hamas e prometeu "fazer tudo o possível" para libertar os reféns "sãos e salvos".



"Israel tem o direito de se defender, eliminando os grupos terroristas, entre eles o Hamas, (...) mas preservando as populações civis", com uma resposta "forte e justa", afirmou Macron em um discurso televisionado.