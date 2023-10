Líderes saudita e iraniano conversam sobre guerra entre Israel e Hamas

436

O governante de fato da Arábia Saudita e o presidente do Irã conversaram por telefone sobre a guerra entre Israel e o Hamas, seu primeiro diálogo desde a aproximação de março, anunciou nesta quinta-feira (12) a imprensa estatal saudita.



O príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, recebeu, na véspera, um telefonema do governante do Irã, Ebrahim Raisi, no qual os dois discutiram "a situação militar em Gaza e arredores", informou a agência de notícias saudita SPA.



O príncipe Mohammed disse a Raisi que Riad "se comunica com todas as partes internacionais e regionais para deter a atual escalada", ressaltou a SPA. Ele também destacou "a posição firme do reino de apoio à causa palestina".



A agência estatal iraniana Irna também informou sobre o telefonema, apontando que os dois líderes discutiram "a necessidade de acabar com os crimes de guerra contra a Palestina".



Segundo analistas, a guerra abala o possível acordo de normalização de relações entre Israel e a Arábia Saudita, onde ficam os locais mais sagrados do islã. Já o Irã apoiou militar e financeiramente o Hamas, embora afirme que não teve envolvimento no ataque do último sábado.



Arábia Saudita e Irã anunciaram em março que concordaram em restabelecer seus vínculos com a mediação da China, após sete anos de ruptura.



O príncipe Mohammed também conversou nesta quarta-feira com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sobre seus esforços para conter a escalada do conflito.