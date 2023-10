Acidente ferroviário deixa quatro mortos na Índia

436

Quatro pessoas morreram no descarrilamento de um trem expresso no estado indiano de Bihar, anunciou a imprensa local nesta quinta-feira (12).



O trem, que saiu de Nova Délhi, descarrilou durante a noite, quando se dirigia ao cruzamento de Kamakhya, no estado de Assam, informou o jornal Times of India. "Quatro vítimas foram confirmadas e a operação de resgate está em curso. Vinte e um vagões descarrilaram", anunciou Tarun Prakash, gerente geral da empresa ferroviária, citado pelo jornal.



A agência de notícias ANI também divulgou um balanço de quatro mortos. O número de feridos é desconhecido.



"Minhas mais profundas condolências pela perda irreparável", publicou o ministro encarregado das ferrovias, Ashwini Vaishnaw, no X, antigo Twitter.