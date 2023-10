Presidente mexicano condecora ex-ministro da Defesa que esteve preso nos EUA

436

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, condecorou nesta quarta-feira (11) um ex-ministro da Defesa que esteve detido brevemente nos Estados Unidos em 2020 por supostos vínculos com o narcotráfico.



Sem discursos, López Obrador concedeu ao general Salvador Cienfuegos a distinção por suas contribuições como diretor do "Heroico Colégio Militar" durante uma cerimônia que comemorou os 200 anos da instituição.



Cienfuegos, que foi ministro da Defesa do presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), dirigiu o colégio de 1997 a 2000.



O oficial da reserva recebeu forte apoio de López Obrador quando foi detido em 15 de outubro de 2020, em Los Angeles, nos Estados Unidos, por supostos vínculos com um cartel de narcotraficantes. Cienfuegos estava viajando de férias com sua família.



Após um acordo incomum entre os dois governos, Washington enviou o general de volta ao México em novembro daquele ano e forneceu supostas evidências contra ele para um eventual julgamento, mas o Ministério Público mexicano as descartou, em meio às denúncias de López Obrador de que a agência antidrogas americana (DEA, na sigla em inglês) havia fabricado as provas.



O presidente de esquerda posteriormente promoveu uma reforma que limitou a atuação de agentes estrangeiros no México e dissolveu uma unidade antinarcóticos treinada pela DEA, alegando que estava infiltrada por criminosos.



López Obrador ampliou a participação das Forças Armadas em diversos setores, incluindo suas grandes obras de infraestrutura, a administração de portos e uma companhia aérea comercial, argumentando que são menos permeáveis à corrupção e desfrutam de grande apoio popular.