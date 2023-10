Brasil deve respeitar 'méritos' da Venezuela, diz Casemiro

436

O Brasil deve respeitar os "méritos" e a qualidade dos jogadores venezuelanos, adversários da Seleção na 3ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, ressaltou o volante Casemiro em entrevista coletiva nesta quarta-feira (11).



"Vai ser um jogo difícil e truncado. A Venezuela tem seus méritos, muitos jogadores que jogam na Europa, jogadores de qualidade. O importante aqui é o respeito", afirmou o camisa 5, capitão do time brasileiro.



Casemiro, de 31 anos, reconheceu o favoritismo do Brasil no duelo, que será disputado na Arena Pantanal (Cuiabá), nesta quinta-feira (12), às 21h30 (horário de Brasília).



O volante destacou a importância de a Seleção se concentrar no seu jogo e perceber esse favoritismo dentro de campo, contra o único país sul-americano que nunca se classificou para uma Copa do Mundo.



"A gente sabe que é futebol, um dos poucos esportes no mundo em que o favorito nem sempre vence. Porém, não podemos esconder que, sim, somos favoritos, mas muito mais importante é o que nós podemos fazer dentro do campo para concretizar o favoritismo", analisou.



O meio-campista destacou o talento de jogadores venezuelanos como o atacante Salomón Rondón e os meio-campistas Yangel Herrera e Yeferson Soteldo.



"Para mim, o Rondón é o grande jogador, aquele que faz a diferença", disse Casemiro sobre o experiente goleador da seleção 'Vinotinto'.



O Brasil lidera as Eliminatórias com 100% de aproveitamento, depois de vencer a Bolívia por 5 a 1 e o Peru por 1 a 0, em setembro.



Contra a Venezuela, a Seleção fará seu terceiro jogo sob o comando do técnico Fernando Diniz, que também está na final da Copa Libertadores com o Fluminense.



"A gente está tentando encaixar o mais rápido possível, mas isso demora. A gente sabe que, em clubes, demora meses para isso. Na Seleção, estamos tentando com vídeos e etc, tentando corresponder a filosofia de trabalho o mais rápido possível e minimizar os erros", explicou Casemiro.



"O Diniz pede para tocar a bola sempre, tentar jogar, passar a bola no pé, comandar mesmo o jogo (...) a bola passa bastante pelo meu pé, fico bastante feliz por isso".



Depois de enfrentar a Venezuela, o Brasil segue sua campanha nas Eliminatórias visitando o Uruguai no dia 17 de outubro, em Montevidéu.