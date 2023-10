Diretor de futebol do Olympique de Marselha pede demissão

436

Depois da saída do técnico espanhol Marcelino, o Olympique de Marselha, ainda em crise, perdeu seu diretor de futebol, Javier Ribalta, que pediu demissão do cargo nesta quarta-feira (11).



A saída do braço direito do presidente Pablo Longoria faz parte das consequências da tensa reunião ocorrida em meados de setembro entre a diretoria do Olympique e grupos de torcedores insatisfeitos com o início de temporada da equipe, que pediram a saída de vários dirigentes, entre eles Ribalta.



"Presidida por Pablo Longoria e composta até a data por quatro membros, a direção continuará sua missão de transformação profunda do clube sem a contribuição de Javier Ribalta, a quem o Olympique de Marselha agradece especialmente pelo seu envolvimento e profissionalismo", diz a nota publicada pelo clube, que ainda não encontrou um substituto para ocupar o cargo.



Ex-diretor esportivo do Zenit São Petersburgo e posteriormente diretor técnico do Parma, Ribalta chegou a Marselha há pouco mais de um ano. Ele foi o homem de confiança de Longoria, com quem trabalhou na Juventus entre 2015 e 2017.



Depois de oito rodadas disputadas no Campeonato Francês nesta temporada, o Olympique é o sexto colocado com 12 pontos.



Em entrevista ao jornal L'Équipe nesta quarta-feira, o técnico Marcelino, substituído pelo italiano Gennaro Gattuso, falou pela primeira vez sobre o que o levou a pedir demissão, afirmando que Olympique de Marselha é "um clube que, ao invés de progredir, regride".



"É uma forma de agir muito distante do que deveria ser a realidade, em 2023, num país civilizado", declarou o espanhol sobre o encontro entre torcedores e dirigentes que motivou a sua saída no dia 20 de setembro, depois de apenas cinco jogos na Ligue 1.