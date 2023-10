Quatro palestinos morrem em ataque de colonos israelenses na Cisjordânia

436

Pelo menos quatro palestinos morreram nesta quarta-feira (11) quando um grupo de colonos israelenses armados atacou uma cidade no sul de Nablus, na Cisjordânia ocupada, de acordo com o Ministério da Saúde da Palestina.



O Exército israelense matou outro palestino perto de Belém, acrescentou o ministério, elevando para 29 o número de palestinos mortos na Cisjordânia ocupada desde a ofensiva lançada no sábado pelo movimento islamita Hamas contra Israel.



O ministério havia relatado em um comunicado que houve "três mártires após um ataque de colonos na cidade de Qusra", antes de atualizar o balanço para quatro mortos.



O direito internacional considera os assentamentos israelenses ilegais.



O ministério palestino também informou sobre o "martírio de um cidadão (...) baleado pela ocupação [Exército israelense] perto de Belém", no sul da Cisjordânia. A identidade da vítima não foi revelada.



A ONG israelense de defesa dos direitos humanos B'Tselem compartilhou imagens nas redes sociais que, segundo ela, mostram uma "incursão do Exército israelense e de colonos israelenses" em Qusra.



A AFP solicitou esclarecimentos do exército, que afirmou em comunicado que "soldados que operam nas proximidades da cidade de Qusra relataram ter ouvido tiros" e que estavam "verificando informações" que mencionavam vítimas palestinas.



O B'Tselem informou no Twitter que, "desde o sábado, colonos têm atacado residentes palestinos em várias áreas da Cisjordânia", onde vivem 2,9 milhões de palestinos.



Esses atos de violência ocorrem em um contexto de fortes tensões após a ofensiva lançada pelo Hamas a partir da Faixa de Gaza.



Israel respondeu bombardeando o enclave, que abriga mais de 2 milhões de habitantes e é governado pelos islâmicos desde 2007.



