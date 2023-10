Jada Pinkett Smith revela que está separada de Will Smith desde 2016

436

Os atores americanos Will Smith e Jada Pinkett Smith estão separados desde 2016 - seis anos antes do infame tapa do Oscar - revelou Pinkett Smith em uma entrevista que foi ao ar nesta quarta-feira (11).



O poderoso casal de Hollywood ficou sob os holofotes na cerimônia do Oscar do ano passado, quando o astro foi até o palco e agrediu o comediante Chris Rock por fazer uma piada sobre sua esposa.



Mas o casal já vivia "vidas totalmente separadas" por anos antes do notório incidente, contou Pinkett Smith à NBC News.



"Quando chegamos em 2016 estávamos apenas exaustos de tentar", disse ela, em um trecho antecipado de uma entrevista para promover seu novo livro de memórias, "Worthy".



Durante anos, rumores de casos amorosos e um casamento aberto foram repetidamente negados pelo casal.



Mas em 2020, Pinkett Smith falou abertamente sobre um envolvimento extraconjugal que teve com o cantor August Alsina alguns anos antes, em um período de separação do marido.



Segundo a prévia, essa separação dura até o presente, embora os dois permaneçam legalmente casados.



Ao ser questionada sobre porque eles escolheram ocultar a ruptura, Pinkett Smith disse que ainda não estavam prontos. "Ainda [estávamos] tentando entender entre nós dois como estar em uma parceria", afirmou.



"Simplesmente temos um profundo amor um pelo outro e vamos descobrir como é isso para nós", declarou ela à revista People em outra entrevista.



A atriz também discutiu o episódio da premiação da Academia em um trecho de seu livro. Na ocasião, Rock estava no palco apresentando quando ironizou o cabelo raspado de Pinkett Smith, que tem alopecia.



Smith então foi até o humorista, deu um forte tapa em seu rosto, voltou à plateia e gritou xingamentos contra ele.



Pinkett Smith lembra que inicialmente pensou se tratar de uma esquete, parte do espetáculo, mas mesmo depois de se dar conta de que não era o caso, seguiu "confusa sobre por quê Will" ficou "tão aborrecido".



O casal, que se conheceu no set da série de comédia "Um Maluco no Pedaço", em 1994, tem dois filhos: Jaden e Willow.