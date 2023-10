Indonésia e Austrália negociam candidatura conjunta para sediar Copa de 2034

436

Indonésia e Austrália estão em negociações para apresentar uma candidatura conjunta para sediar a Copa do Mundo de 2034, apesar do apoio da Confederação Asiática (AFC) à Arábia Saudita, disse o presidente da Federação Indonésia de Futebol, Erick Thohir.



Depois da escolha por Espanha, Marrocos e Portugal como anfitriões da edição de 2030, a Fifa abriu candidaturas para a edição de 2034, limitadas às confederações da Ásia e da Oceania para respeitar o rodízio de continentes.



A Arábia Saudita, que já tinha como meta a Copa de 2030 e vem investindo alto para se firmar no futebol mundial, confirmou sua candidatura, recebendo apoio quase imediato da AFC.



Com o prazo até 31 de outubro de 2023 para apresentar candidaturas, Indonésia e Austrália a aceleraram um diálogo aberto desde o último congresso da Fifa, em março, em Ruanda.



"O lado australiano disse 'vamos juntos' e eu disse 'Ok, estamos dispostos'", informou na terça-feira o milionário Erick Thohir, que também é membro do governo indonésio e foi dono da Inter de Milão na década de 2010.



A Federação Australiana de Futebol confirmou na semana passada que estava estudando a viabilidade de uma candidatura para sediar o Mundial de 2034, mas sem mencionar um processo comum com a Indonésia.