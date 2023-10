Dois palestinos morrem baleados pela polícia israelense em Jerusalém Oriental

436

A polícia fronteiriça de Israel matou a tiros dois palestinos que lhes atiraram fogos de artifício e pedras na zona anexada de Jerusalém Oriental, informou nesta quarta-feira (11) esta força de segurança.



O incidente ocorreu na noite de terça-feira no bairro de Silwan, enquanto policiais operavam na área. Um policial ficou ferido pelos fogos de artifício, acrescentou a força policial.



"Em resposta à ameaça às suas vidas, os agentes da polícia fronteiriça dispararam contra os dois agressores. Mais tarde foram confirmados mortos", acrescentou a guarda fronteiriça de Israel.



Pelo menos 360 mil palestinos vivem em Jerusalém Oriental, uma parte da cidade que foi anexada por Israel, uma ocupação que não é reconhecida pela comunidade internacional. Cerca de 230 mil israelenses vivem nesta área.



Este é o primeiro incidente violento em Jerusalém Oriental desde que o grupo islâmico palestino Hamas lançou uma ofensiva sem precedentes contra Israel no sábado, deixando pelo menos 1.200 mortos.



Israel respondeu com uma campanha de bombardeios incessantes contra a Faixa de Gaza que deixou pelo menos 1.055 mortos.