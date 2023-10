China realiza terceiro fórum da sua Iniciativa do Cinturão e Rota

436

A China realizará o terceiro fórum sobre as "Novas Rotas da Seda" em Pequim, nos dias 17 e 18 de outubro, que contará com a presença de vários líderes estrangeiros, provavelmente incluindo o presidente russo, Vladimir Putin, para discutir este vasto projeto de infraestruturas do gigante asiático.



Conhecida como Iniciativa Cinturão e Rota (BRI), é um plano ambicioso impulsionado pelo presidente chinês Xi Jinping, no poder desde 2012.



"O presidente chinês, Xi Jinping, participará da cerimônia de abertura do fórum, proferirá o discurso principal e realizará um banquete de boas-vindas para os líderes estrangeiros participantes e chefes de organizações internacionais", afirmou o Ministério das Relações Exteriores em comunicado.



Esta iniciativa, apresentada há dez anos no Cazaquistão, visa melhorar as relações comerciais entre a Ásia, a Europa e África, através da construção de portos, ferrovias, aeroportos e parques industriais.



Os fóruns anteriores das "Novas Rotas da Seda" foram organizados em 2017 e 2019.



Mais de 150 países aderiram a este projeto, criticado pelo risco de dívida que impõe aos países pobres, o que a China nega energicamente.