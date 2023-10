Incêndio obriga aeroporto de Londres a suspender todos os voos

436

O Aeroporto de Luton, em Londres, anunciou nesta quarta-feira (11) que suspendeu todos os voos e pediu aos passageiros que não viajem por lá após um "incêndio significativo" em um estacionamento causar o colapso parcial da estrutura.



As imagens divulgadas pelos bombeiros mostram chamas com vários metros de altura em um dos últimos andares do estacionamento. Os cerca de 1.200 veículos que estavam no local teriam sido danificados.



"Tomamos a decisão de suspender todos os voos até as 15h locais (11h em Brasília)", informou o aeroporto na rede social X (antigo Twitter), às 7h10 (3h10 em Brasília).



"Nossa prioridade continua sendo apoiar os serviços de urgência, assim como a segurança dos nossos passageiros e do nosso pessoal", acrescentou o texto.



Durante a noite, o aeroporto havia anunciado a suspensão dos voos até meio-dia, hora local.



Ainda na rede social X, os serviços de ambulância locais afirmaram que cinco pessoas - quatro bombeiros e um funcionário do aeroporto - foram levadas para um hospital. Um outro ferido foi atendido no local, disse a mesma fonte.



"As operações de combate ao incêndio seguem em andamento", disseram os bombeiros em seu site.



"Os serviços de emergência permanecerão no local durante várias horas. Será realizada uma investigação para determinar as causas do incêndio", acrescentaram.



Os bombeiros do Serviço de Bombeiros e Resgate de Bedfordshire relataram que receberam uma chamada às 20h47, hora local, sobre um incêndio em um carro no terceiro andar de um estacionamento do aeroporto.



"As equipes de bombeiros tiveram de enfrentar um incêndio que assumia grandes dimensões", completou a mensagem.



"O violento incêndio se propagou rapidamente pelo edifício", o que provocou "um grande desabamento" da estrutura, descreveu a mesma fonte.



"Acreditamos que cerca de 1.200 veículos estavam no estacionamento no momento do incêndio e foram danificados", concluíram os bombeiros em seu comunicado.



Os passageiros foram aconselhados a não se deslocarem para o aeroporto, "pois o acesso ao local é muito limitado".



Alguns passageiros citados pela imprensa britânica afirmaram que seus voos foram cancelados, apesar de já terem embarcado.



Localizado a cerca de 40 quilômetros a norte do centro de Londres, o aeroporto de Luton é usado por várias companhias aéreas de baixo custo, como EasyJet, Ryanair e Wizz Air. Recebeu cerca de 13 milhões de passageiros em 2022.