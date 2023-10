Israel retoma controle de sua fronteira com Gaza

436

Israel anunciou, nesta terça-feira (10), que havia retomado o controle das áreas em torno da Faixa de Gaza e seguiu bombardeando o enclave, contra o qual declarou um cerco total em uma guerra que já deixou milhares de mortos desde a ofensiva lançada no sábado pelo movimento islamita Hamas.



"Já estamos em meio à campanha, mas isto é apenas o começo. Venceremos com a força, com muita força", advertiu o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na noite de segunda-feira.



As forças de segurança "recuperaram mais ou menos o controle da fronteira" com Gaza, mas "as infiltrações podem continuar", disse o porta-voz militar Richard Hecht.



Enquanto isso, o número de vítimas em Israel subiu para mais de mil mortos, incluindo muitos estrangeiros, revelou o Exército israelense na noite desta terça-feira. Além disso, 2.800 pessoas ficaram feridas e 50 estão oficialmente listadas como "reféns ou desaparecidos" na Faixa de Gaza.



O exército também indicou que encontrou os corpos de 1.500 combatentes do Hamas.



Do lado palestino, 765 pessoas perderam a vida nos bombardeios israelenses em Gaza e cerca de 4.000 ficaram feridas, de acordo com as autoridades locais.



Quatro jornalistas palestinos perderam a vida em um bombardeio israelense na cidade de Gaza.



- "Cerco total" -



Na segunda-feira, Israel impôs um "cerco total" à Faixa de Gaza para que não chegue ao território "nem eletricidade, nem comida, nem água, nem gás", nas palavras de seu ministro da Defesa.



Além disso, ordenou a seus cidadãos que evacuem todas as localidades no entorno de Gaza, gerando temores de uma iminente ofensiva terrestre neste pequeno território de 360 km², onde 2,3 milhões de palestinos, já sob bloqueio israelense há 16 anos, vivem de forma precária.



Por sua vez, o Hamas ameaçou executar os cerca de 150 reféns sequestrados em Israel, incluindo crianças, mulheres, idosos e os jovens capturados em um festival de música eletrônica.



Os milicianos mataram 250 pessoas nesse festival.



Outro massacre ocorreu no kibutz de Beeri, onde foram mortas "mais de 100 pessoas", informou à AFP um porta-voz da ONG Zaka, que participou da identificação das vítimas.



O Hamas lançou mais de 5.000 foguetes durante sua incursão, de uma magnitude sem precedentes desde a criação do Estado de Israel, em 1948.



Netanyahu comparou o ataque do Hamas às atrocidades cometidas pelo grupo Estado Islâmico (EI): "os terroristas do Hamas amarraram, queimaram e executaram crianças (...) São selvagens. O Hamas é o EI", declarou.



Mais tarde, Netanyahu disse que o ataque do Hamas contra Israel é de "uma selvageria nunca vista desde o Holocausto", em uma conversa por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.



No hospital Al Shifa, que atende a população do enclave, a situação é catastrófica.



"Estamos tratando de muitos feridos, principalmente mulheres e crianças que chegam ao mesmo tempo", disse à AFP o médico da emergência Mohammad Ghoneim, sendo interrompido pela chegada de novos feridos: três mulheres, duas crianças, um idoso e dois jovens.



"Cada ataque contra nosso povo sem aviso prévio será respondido com a execução de um dos reféns civis", advertiu o braço armado da organização islamita.



Na terça-feira, o Hamas relatou que dois de seus líderes foram mortos nos ataques israelenses.



Tratam-se de Zakaria Muammar, responsável pelos assuntos econômicos de Gaza, e Jawad Abu Shamala, que coordenava os contratos com outros grupos palestinos e atuava como chefe de relações nacionais do Hamas.



- Críticas a Biden -



O grupo islamita palestino acusou o presidente americano, Joe Biden, de "tentar encobrir os crimes de Israel" com seus comentários "inflamados" sobre o ataque sem precedentes em território israelense, que o mandatário americano classificou como um ato de "pura maldade".



O Exército israelense bombardeou o posto fronteiriço de Rafah, que liga a Faixa de Gaza ao Egito, três vezes em 24 horas. Este ponto é a única saída do enclave palestino que não está sob o controle de Israel.



Pelo terceiro dia consecutivo, Israel foi alvo de disparos de foguetes do sul do Líbano e respondeu bombardeando essa região. Esses últimos ataques foram reivindicados pelas brigadas Al Qasam, braço armado do Hamas.



O Exército israelense anunciou nesta terça-feira que disparou obuses contra a Síria desde as Colinas de Golã em resposta a "disparos" de projéteis contra este território ocupado por Israel desde 1967.



A ONU alertou que o "cerco total" imposto por Israel a Gaza é "proibido" pelo Direito Internacional Humanitário e que, desde o início deste confronto, mais de 187.500 pessoas dentro da Faixa de Gaza foram obrigadas a deixar o local.



A Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu, por sua vez, a abertura de um corredor humanitário na região para permitir o envio de material médico essencial à população.



A União Europeia (UE) também criticou essa decisão.



No Irã, o líder supremo, aiatolá Ali Khamenei, negou mais uma vez o envolvimento de seu país na operação do Hamas, ao mesmo tempo em que reafirmou o apoio "à Palestina".



Os Estados Unidos, que começaram a enviar ajuda militar a Israel no domingo e a posicionar sua frota aérea-naval no Mediterrâneo, estão prontos para enviar recursos adicionais "para fortalecer sua dissuasão" diante do aumento da tensão regional, afirmou o presidente Biden.