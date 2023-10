436

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou, nesta terça-feira (10), que o ataque do Hamas contra Israel é de "uma selvageria nunca vista desde o Holocausto", durante um telefonema com o presidente americano, Joe Biden.



"Fomos atingidos por um ataque de uma selvageria nunca vista desde o Holocausto", disse Netanyahu, em vídeo publicado por seu gabinete.



"Centenas de massacres, famílias aniquiladas em sua cama, em sua casa, mulheres violentamente violentadas e assassinadas, mais de uma centena de sequestros (...), levaram dezenas de crianças, as amarraram, queimaram e executaram, decapitaram soldados", continuou na conversa por telefone com Biden.