As Brigadas Al Qassam, braço armado do movimento islamita palestino Hamas, reivindicou os disparos de foguetes, realizados nesta terça-feira (10), do sul do Líbano contra Israel.



Em um comunicado, a organização informou que efetuou estes disparos contra a região da Galileia (oeste de Israel) "no cumprimento de seu dever".