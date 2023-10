Libéria realiza eleições presidenciais nas quais George Weah busca um segundo mandato

436

A Libéria vota nesta terça-feira (10) para eleger o seu novo presidente, em uma eleição em que George Weah, ex-astro do futebol mundial, se destaca como o favorito para revalidar a sua posição como chefe de Estado entre os 19 candidatos.



Mais de 2,4 milhões de eleitores são chamados às urnas neste país da África Ocidental de língua inglesa, que aspira ao desenvolvimento e à paz depois de anos marcados por guerras e epidemias. Além do presidente, os cidadãos também devem escolher seus representantes e 15 senadores.



Centenas de pessoas reuniram-se sob o sol em frente às assembleias de voto de Monróvia, instaladas principalmente em escolas, a partir das 7h00 locais (4h00 no horário de Brasília).



"Voto pelo bem do meu país. Espero paz e desenvolvimento. Acho que será uma eleição acirrada entre Weah e Boakai", seu principal adversário, disse Agostina Momo, de 18 anos, que vota pela primeira vez.



Os centros eleitorais estarão abertos até 18h (15h em Brasília), mas a Comissão Eleitoral começará a oferecer dados preliminares a partir de quarta-feira. Os resultados finais serão conhecidos em 15 dias.



Essas eleições são as primeiras organizadas sem a presença da missão das Nações Unidas na Libéria, criada em 2003 para garantir a paz depois das guerras civis que causaram mais de 250 mil mortes entre 1989 e 2003, e cuja memória permanece viva.



Os confrontos entre o partido no poder e os opositores durante a campanha deixaram três mortos no noroeste. Várias pessoas também ficaram feridas durante as horas finais da batalha eleitoral de Weah, no domingo, em Monróvia, aumentando o receio de uma escalada da violência após as eleições.