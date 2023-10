Ataque militar contra acampamento para deslocados em Mianmar deixa 29 mortos

436

Um ataque do Exército birmanês deixou 29 mortos em um acampamento para deslocados internos no norte de Mianmar, disse à AFP nesta terça-feira (10) o porta-voz de um grupo étnico rebelde que controla a área.



"Encontramos 29 corpos, incluindo crianças e idosos (...) 56 pessoas ficaram feridas", disse o coronel Naw Bu, do Exército da Independência de Kachin (KIA), acrescentando que o ataque aconteceu "a altas horas da noite de segunda-feira".



"Não ouvimos nenhum avião", disse Bu, ressaltando que estão tentando determinar se os militares usaram um drone para atacar o acampamento perto da localidade de Laiza, na fronteira com a China.



A explosão pode ter sido causada por um arsenal de armas em poder de seus oponentes, afirmou ele, sem fornecer provas.



Imagens divulgadas pela imprensa local mostram o serviço de resgate equipado com lanternas, operando entre os escombros.



Quarenta e duas pessoas foram levadas a um hospital perto de Laiza para receberem tratamento, disse Naw Bu.



As Nações Unidas e as organizações de direitos humanos denunciam repetidamente a junta militar por atacar civis durante sua sangrenta repressão contra todo tipo de dissidência, seja étnica, seja política.



A junta acusou os rebeldes kachin de treinarem e equiparem os grupos de resistência pró-democracia (PDF) formados após a derrubada.



O KIA tem confrontos regulares com as Forças Armadas há décadas, com intensos combates após o golpe militar de 2021.



Em outubro passado, as Forças Armadas birmanesas lançaram ataques aéreos contra um show organizado pelo KIA, deixando cerca de 50 mortos e 70 feridos.



A repressão que se seguiu ao golpe deixou mais de 4.100 mortos em todo o país, segundo uma organização local de direitos humanos.



O Estado de Kachin tem cerca de 100 mil deslocados internos, incluindo mais 10 mil desde que a junta chegou ao poder, segundo dados de março das Nações Unidas.



O Exército de Independência de Kachin controla partes da área, um importante local de mineração de jade, uma indústria lucrativa mas pouco transparente, mal regulamentada e perigosa.