Biden foi interrogado em investigação sobre documentos confidenciais

436

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi interrogado como parte de uma investigação sobre a manipulação de documentos confidenciais encontrados em sua casa e em seu antigo escritório particular, informou a Casa Branca nesta segunda-feira (9).



"O presidente foi interrogado como parte de uma investigação conduzida pelo procurador especial Robert Hur", disse um comunicado, acrescentando que a "entrevista voluntária" foi realizada entre domingo e esta segunda-feira na Casa Branca.



No final de 2022, documentos confidenciais, cujo número exato e conteúdo são desconhecidos, foram encontrados no escritório de Biden em um centro de estudos em Washington e em sua casa em Wilmington, no estado de Delaware (leste).



"O presidente e a Casa Branca estão cooperando com esta investigação", diz o comunicado.



Esses documentos remontam ao período em que Biden era vice-presidente no governo de Barack Obama (2009-2017) e durante suas três décadas como senador, quando se ocupou principalmente de política externa.



A descoberta desses documentos é um revés para a Casa Branca, pois lembra, apesar das muitas diferenças, o caso dos documentos secretos que o ex-presidente Donald Trump levou para sua casa em Mar-a-Lago, na Flórida.



A lei dos Estados Unidos obriga ex-presidentes e ex-vice-presidentes a devolverem seus documentos oficiais, comunicações e outras notas aos arquivos nacionais.