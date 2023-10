México irá organizar reunião regional sobre migração no fim do mês

436

O México irá organizar no próximo dia 22 uma reunião de cúpula sobre migração com vários países da América Latina, anunciou nesta segunda-feira (09) o presidente Andrés Manuel López Obrador, que irá propor um plano para conter o fluxo incessante de pessoas sem documentos para os Estados Unidos.



Foram convidados para o encontro, na cidade de Palenque, os líderes de Belize, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicarágua, Panamá e Venezuela, informou López Obrador, em entrevista coletiva.



A maior parte dos migrantes que lotam suas fronteiras para pedir asilo ou refúgio em território americano ou tentar cruzar ilegalmente, segundo o governo mexicano, tem origem nesses países.



O objetivo é ver "como garantiremos que haja trabalho, bem-estar, nos povos dos nossos países, e não pensar apenas em medidas coercitivas, em postos de controle, em muros, em militarizar as fronteiras", disse o presidente mexicano, cujo governo reconhece que está sobrecarregado pela chegada em massa de migrantes, inclusive de países africanos e asiáticos.



López Obrador também confirmou que irá se reunir em novembro com o colega americano, Joe Biden, em San Francisco, durante a reunião de cúpula Ásia-Pacífico.