Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido e Itália pediram nesta segunda-feira (9) ao Irã para "não estender o conflito" para fora de Gaza, após o ataque do Hamas contra Israel, informou a Presidência francesa.



"Pedimos a outros grupos extremistas, ou a qualquer Estado que possa tentar se aproveitar da situação, o Irã em particular, que não busque explorar a situação com outros fins, nem estender o conflito", ressalta o comunicado conjunto divulgado pela Presidência francesa.