Hamas descarta negociar troca de prisioneiros com Israel

O movimento islâmico palestino Hamas não está aberto, neste momento, a negociar uma troca de prisioneiros com Israel, declarou, nesta segunda-feira (9), em Doha, um membro da liderança política do grupo.



"A operação militar continua, portanto não existe, atualmente, nenhuma possibilidade de negociação sobre os prisioneiros ou qualquer outra coisa", disse à AFP Hossam Badran.



"Nossa missão, agora, é fazer tudo o possível para impedir que a ocupação continue cometendo massacres contra o nosso povo em Gaza, atingindo diretamente residências civis", acrescentou.



Uma fonte familiarizada com as negociações, que não quis ser identificada, informou à AFP que o Catar tenta negociar uma troca de prisioneiros entre Israel e o Hamas, apontando que houve "alguns avanços".



O Hamas ameaçou hoje matar reféns, em resposta aos bombardeios de Israel contra a Faixa de Gaza.