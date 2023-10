Deslizamento de terra deixa cerca de 30 mortos nos Camarões

436

Pelo menos 27 pessoas morreram após um deslizamento de terra, devido às chuvas torrenciais nos arredores de Yaoundé, capital dos Camarões, informaram as autoridades nesta segunda-feira (9).



Durante a época das chuvas, estes deslizamentos de terra são frequentes em Yaoundé, uma cidade com cerca de três milhões de habitantes rodeada por colinas e coberta por habitações precárias.



O deslizamento ocorreu na noite de domingo em Mbankolo, periferia noroeste da capital, e foi provocado pela ruptura de uma barragem que retinha as águas de um lago artificial situado em uma zona mais elevada, segundo a televisão pública CRTV.



"Ontem (domingo) removemos 15 mortos e esta manhã removemos oito. Continuamos as buscas", disse David Petatoa Poufong, segundo comandante do Corpo de Bombeiros, nesta segunda-feira.



Minutos depois, o ministro da Administração Territorial, Paul Atanga Nji, informou um novo número de mortos de 27.



"Houve um deslizamento de terra após fortes chuvas. A água destruiu tudo em seu caminho", disse Daouda Ousmanou, subprefeito da área onde Mbankolo está localizado.



Segundo a CRTV, as chuvas torrenciais provocaram o "rompimento da barragem" no bairro, e isso "desencadeou um deslizamento de terra". Cerca de 30 casas foram destruídas.



Em 27 de novembro de 2022, pelo menos 15 pessoas morreram no bairro de Damas, a sul de Mbankolo, depois de fortes chuvas terem causado o colapso de um lado da colina.