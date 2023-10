China condena ações contra civis, e Rússia e Liga Árabe trabalharão para 'pôr fim a derramamento de sangue'

436

Palestinos procuram sobreviventes em escombros de prédio atingido por ataque israelense, em resposta à ação do Hamas em 7 de outubro (foto: Mohammed ABED / AFP)

Conflito Israel-Hamas: 6 perguntas para entender o que está acontecendo

O governo chinês disse, nesta segunda-feira (9) que "se opõe e condena" as ações contra civis em Israel e nos Territórios Palestinos."A China está muito preocupada com a recente escalada do conflito israelense-palestino", afirmou Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores.Pequim "lamenta as perdas civis causadas no conflito e rejeita e condena ações que atentam contra os civis", acrescentou.Já a Rússia e a Liga Árabe disseram que vão trabalhar para "pôr fim ao derramamento de sangue" em Israel e Gaza, anunciou também nesta segunda o ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, que recebe o secretário-geral da organização pan-árabe em Moscou.O chefe desta organização, Ahmed Abul Gheit, declarou que a Liga Árabe rejeita a violência "de ambos os lados" e pediu "uma resolução justa para o conflito israelense-palestino".