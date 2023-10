Irregular na temporada, Sevilla demite técnico José Luis Mendilibar

436

O Sevilla demitiu o técnico José Luis Mendilibar neste domingo (8), após o início de temporada irregular da equipe.



Mendilibar, de 62 anos, assumiu o cargo em março e levou o clube ao seu sétimo título da Liga Europa, recorde da competição, além de livrar a equipe do rebaixamento no Campeonato Espanhol.



No sábado, o Sevilla empatou com o Rayo Vallecano em 2 a 2, resultado que deixou o time na 14ª colocação na tabela, com apenas duas vitórias nos primeiros oito jogos.



"O Sevilla FC decidiu neste domingo, após reunião de seu Comitê de Direção, demitir José Luis Mendilibar como treinador após resultados acumulados neste início de temporada", declarou o clube em um comunicado.



"O clube quer agradecer os serviços prestados pelo treinador, cujo papel ficará marcado na história da entidade ao vencer a sétima Liga Europa", acrescenta a nota.



Segundo a imprensa espanhola, o substituto de Mendilibar deve ser Marcelino García Toral, ex-técnico de Athletic Bilbao e Valencia, que recentemente pediu demissão do Olympique de Marselha.