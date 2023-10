Embaixador de Israel nos EUA diz que há americanos entre reféns do Hamas

436

O embaixador de Israel em Washington, Michael Herzog, afirmou neste domingo (08) que cidadãos americanos estavam entre os sequestrados em Israel por combatentes palestinos do Hamas.



Quando questionado pela rede CBS se havia cidadãos dos EUA entre os civis e soldados sequestrados no sul de Israel pelo Hamas, o embaixador respondeu: "Entendo que tenha, mas não tenho nenhum detalhe".



O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, que aumentou neste domingo o número de entrevistas para a televisão, esclareceu que o país verifica informações que indicam que há americanos entre os mortos e os reféns, mas não tem condições de confirmar com exatidão.



Israel reconheceu que palestinos infiltrados da Faixa de Gaza sequestraram civis e soldados israelenses no sábado (07), sem especificar a quantidade.



O site de notícias israelense Ynet fala em "cerca de cem pessoas".