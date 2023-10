"Este título é o mais bonito", diz Verstappen após tricampeonato na F1

436

"Este título é o mais bonito", avaliou em entrevista coletiva o piloto holandês Max Verstappen (Red Bull), que neste sábado (7) se sagrou tricampeão mundial de Fórmula 1.



"Acho que o primeiro foi mais emotivo porque era um sonho que se tornou realidade na F1. Mas este é o melhor porque foi minha temporada mais bonita", considerou.



Pergunta: Oficialmente você é três vezes campeão do mundo. Como se sente?



Resposta: "É fantástico. Estou muito orgulhoso do trabalho da equipe. Estou feliz por fazer parte deste grupo. Ser campeão do mundo três vezes é incrível".



P: Alguma vez pensou em alcançar isto?



R: "É algo que nunca poderia imaginar. É um grande orgulho para mim, para minha família, para todos com quem trabalhei dentro da equipe. Poder viver isto com todos juntos é incrível. Falamos sempre de rendimento, mas poder conhecer o ambiente e aproveitar trabalhando no dia a dia com estas pessoas, é ainda mais importante".



P: Onde você coloca este título entre os três que ganhou?



R: "Este título é o mais bonito. Acho que o primeiro foi mais emotivo porque era um sonho que se tornou realidade na F1. Mas este é o melhor porque foi minha temporada mais bonita quanto a vitórias e porque o carro era incrível. É o título do qual estou mais orgulhoso pela minha regularidade".



P: Quando você pilotou o RB19 pela primeira vez, em fevereiro, no Bahrein, pensou que este carro te levaria a este terceiro título?



R: "É difícil de dizer. Sempre pareceu estar bem e ter um bom equilíbrio, mas nunca se sabe como os carros das outras equipes vão se comportar. Esperávamos que estivessem mais próximos de nós no Bahrein, e ficamos todos muito agradavelmente surpresos, mas era só um circuito; mas quando fomos a outros circuitos e constatamos que continuava sendo tão rápido, em especial nas corridas, foi muito promissor".



P: Em que momento da temporada você pensou que o título não poderia escapar?



R: "Nunca até agora! Com certeza, quando tive minha sequência de vitórias e via que a vantagem estava aumentando corrida após corrida... mas eu tentava me manter concentrado e ganhar fim de semana após fim de semana, e não sonhar com o título. Sonhar com o título não te leva a lugar nenhum, o importante é o esforço que você faz para chegar lá".



P: Você acredita que elevou ainda mais o seu nível nesta temporada?



R: "Sempre procuro melhorar, mas evidentemente também ganhei em experiência e isso me ajuda a ser mais rápido. Cresci como piloto e como pessoa e quando me comparo com a minha primeira temporada na F1, esses aspectos me ajudaram muito, por exemplo, a enfrentar situações de muita pressão, ou quando as condições são difíceis".



P: Quantos títulos espera ganhar?



R: "Quero sempre ganhar o máximo possível, mas isso vai depender muito do carro, é assim que funciona na Fórmula 1. Então eu aproveito o presente. Ainda sou jovem, mesmo já estando na F1 há muito tempo, então ainda levarei várias temporadas para atingir meu melhor nível. Vamos ver. Mas acho que a questão é mais 'Quanto tempo quero ficar aqui?'. A certa altura, direi a mim mesmo: 'Já chega, quero fazer outra coisa'. Mas não por enquanto!".



P: Você tem ciência de que já deixou sua marca na história da F1?



R: "Não estou na Fórmula 1 para deixar um legado ou alcançar recordes. Estou aqui para vencer e aproveitar com aqueles que me permitem isso, porque nunca imaginei que seria possível".