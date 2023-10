Inter tropeça e perde liderança do Italiano para o Milan; Juventus vence clássico

436

A Inter de Milão tropeçou em casa ao empatar em 2 a 2 com o Bologna neste sábado (7) e perdeu a liderança para o arquirrival Milan nesta 8ª rodada do Campeonato Italiano, que também teve a vitória da Juventus por 2 a 0 sobre o Torino.



Tudo tinha começado bem para a Inter, que abriu 2 a 0 nos primeiros minutos, com gols de Francesco Acerbi (11') e Lautaro Martínez (13').



Mas os 'nerazzurri' diminuíram o ritmo e o Bologna descontou pouco depois em cobrança de pênalti de Riccardo Orsolini (19').



Nervoso, o time do técnico Simone Inzaghi sofreu o empate no segundo tempo com um chute de longe do holandês Joshua Zirkzee (59').



"Estou tão chateado quanto os jogadores estão no vestiário", declarou Inzaghi à plataforma DAZN. "É a segunda vez depois do Sassuolo (derrota por 2 a 1) que lideramos o placar e não vencemos por erros e falta de atenção".



Na reta final, o brasileiro Carlos Augusto, convocado pelo técnico Fernando Diniz para a Seleção, teve chance cara a cara para dar a vitória à Inter, mas chutou em cima do goleiro do Bologna (84').



Com este empate em San Siro, dez dias depois de sua única derrota na temporada, também em casa, a Inter de Milão termina a rodada na segunda posição, já que o Milan venceu o Genoa fora de casa por 1 a 0 no último jogo deste sábado.



O time 'rossonero' quase deixou escapar a oportunidade, pois o gol da vitória só saiu a três minutos do fim do tempo regulamentar, com direito a suspense pela revisão do VAR após o americano Christian Pulisic mandar a bola para as redes (87').



Para aumentar o drama, o goleiro do Milan Mike Maignan foi expulso na reta final da partida (90'+8) ao sair errado e derrubar um jogador adversário, o que obrigou o francês Olivier Giroud a jogar improvisado no gol.



Na cobrança da falta cometida por Maignan, a bola explodiu no travessão para o alívio dos milanistas. O goleiro do Genoa, que foi para o ataque em busca do gol de empate, cometeu falta e também foi expulso (90'+13).



Ainda assim, o time da casa teve uma última oportunidade, salva por uma boa saída de Giroud, que garantiu a vitória e a liderança para o Milan.



Por sua vez, a Juventus ficou mais próxima da ponta da tabela ao vencer o clássico de Turim.



Sem Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, que somados maracaram oito gols na temporada, a Juve sofreu com a forte marcação do Torino.



A entrada depois do intervalo de Arkadiusz Milik deu nova cara aos 'bianconeri', que abriram o placar com um gol de Federico Gatti (47').



E 15 minutos depois, Milik fez o segundo anotando de cabeça (62').



Graças a esta vitória, a Juventus ocupa provisoriamente a 3ª posição com 17 pontos, antes do duelo entre Napoli e Fiorentina, no domingo.



-- Jogos da 8ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:



- Sexta-feira:



Empoli - Udinese 0 - 0



Lecce - Sassuolo 1 - 1



- Sábado:



Inter - Bologna 2 - 2



Juventus - Torino 2 - 0



Genoa - Milan 0 - 1



- Domingo:



(07h30) Monza - Salernitana



(10h00) Lazio - Atalanta



Frosinone - Hellas Verona



(13h00) Cagliari - Roma



(15h45) Napoli - Fiorentina



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Milan 21 8 7 0 1 16 8 8



2. Inter 19 8 6 1 1 21 5 16



3. Juventus 17 8 5 2 1 14 6 8



4. Napoli 14 7 4 2 1 16 6 10



5. Fiorentina 14 7 4 2 1 15 10 5



6. Atalanta 13 7 4 1 2 11 5 6



7. Lecce 12 8 3 3 2 9 10 -1



8. Bologna 11 8 2 5 1 8 6 2



9. Sassuolo 10 8 3 1 4 12 14 -2



10. Frosinone 9 7 2 3 2 9 10 -1



11. Monza 9 7 2 3 2 5 7 -2



12. Torino 9 8 2 3 3 6 9 -3



13. Roma 8 7 2 2 3 15 11 4



14. Hellas Verona 8 7 2 2 3 4 6 -2



15. Genoa 8 8 2 2 4 10 12 -2



16. Lazio 7 7 2 1 4 7 10 -3



17. Udinese 5 8 0 5 3 4 12 -8



18. Empoli 4 8 1 1 6 1 16 -15



19. Salernitana 3 7 0 3 4 4 14 -10



20. Cagliari 2 7 0 2 5 2 12 -10