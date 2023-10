Netanyahu: 'usaremos toda a nossa força para destruir o Hamas'

436

Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (foto: Alan Santos/PR)

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometeu neste sábado (7) usar todo o poder de Israel para "vingar" o ataque lançado pelo movimento islâmico Hamas a partir da Faixa de Gaza O exército "usará toda a sua força para destruir as capacidades militares do Hamas", declarou Netanyahu na televisão."Nós os atingiremos até o final e vingaremos com determinação este dia negro para Israel e seu povo", acrescentou.