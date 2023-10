Lula condena 'ataques terroristas' contra 'civis' em Israel

436

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva repudiou, neste sábado (7), "os ataques terroristas" contra "civis" em Israel, e pediu esforços internacionais para "retomar imediatamente" as negociações para pôr fim ao conflito.



"Fiquei chocado com os ataques terroristas realizados hoje contra civis em Israel, que causaram numerosas vítimas", afirmou Lula na rede social X (antigo Twitter).



"Reafirmo o meu repúdio ao terrorismo em qualquer de suas formas", acrescentou o presidente.



O Brasil, que este mês exerce a presidência do Conselho de Segurança da ONU, anunciou hoje que convocaria "uma reunião de emergência da organização" para abordar a situação em Israel e na Faixa de Gaza.



Segundo a ONU, a reunião acontecerá no domingo às 15h00 (horário local, 16h00 no horário de Brasília) para discutir a "situação do Oriente Médio, incluindo a questão palestina".



Na madrugada deste sábado, a organização palestina Hamas lançou um ataque aéreo, marítimo e terrestre contra Israel, que declarou guerra após a ofensiva surpresa. A escalada já deixou 250 mortos, cerca de 200 deles no enclave palestino.



Lula disse que seu país "não poupará esforços para evitar a escalada do conflito" e pediu "à comunidade internacional para trabalhar para que se retomem imediatamente as negociações que conduzam a uma solução ao conflito".



Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores condenou "a série de bombardeios e ataques terrestres realizados hoje em Israel a partir da Faixa de Gaza" e afirmou que o Brasil "reitera seu compromisso com a solução de dois Estados, com Palestina e Israel convivendo em paz e segurança, dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas".



O presidente argentino, Alberto Fernández, expressou na rede X sua "condenação enérgica e repúdio" ao que definiu como um "ataque terrorista brutal perpetrado pelo Hamas" e anunciou o envio de ajuda humanitária a Israel.



O Ministério das Relações Exteriores do Chile, em nome do governo do presidente Gabriel Boric, expressou em comunicado sua "condenação absoluta" aos ataques.



"Acompanhamos com grande preocupação o ataque terrorista contra Israel e nos solidarizamos com as vítimas", escreveu o chanceler chileno, Alberto van Klaveren, em suas redes sociais.



O governo peruano também condenou "energicamente os ataques terroristas perpetrados pelo grupo Hamas contra o Estado de Israel" e expressou sua solidariedade "com o povo israelense, as vítimas e seus familiares".



A chancelaria boliviana, por sua vez, em nome do governo de Luis Arce, divulgou um comunicado no qual expressa "sua profunda preocupação" com o ocorrido. "Fazemos um apelo urgente à paz, à redução da violência, à preservação da vida e dos direitos humanos", ressaltou.