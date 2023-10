Rebeca Andrade supera Simone Biles e é campeã mundial do salto

436

A ginasta brasileira Rebeca Andrade foi campeã mundial do salto pela segunda vez, superando a americana Simone Biles, neste sábado (7), na Antuérpia.



Rebeca, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio há dois anos, conseguiu 14,750 pontos, o suficiente para superar Biles, que errou em sua primeira tentativa (14,549).



A brasileira de 24 anos já tinha sido campeã do mundo no salto em 2021, no Japão, e agora conquista sua sétima medalha em Mundiais.



Na Antuérpia, Rebeca também foi prata pelo Brasil na competição geral por equipes. O ouro ficou com os Estados Unidos de Biles.



Com a prata no salto, a estrela americana, que voltou a competir em alto nível depois de dois anos, conquista sua 28ª medalha em Mundiais.



Ela tentou novamente o salto Biles II, o mais difícil da ginástica, que leva seu nome por ter sido a primeira mulher a executá-lo em uma competição internacional.



A sul-coreana Yeo Seojong completou o pódio com 14,416 pontos.