Ao menos 198 pessoas morreram neste sábado (7) na Faixa de Gaza, indicou o Ministério da Saúde do enclave palestino, depois que o movimento islâmico Hamas lançou uma ofensiva militar contra Israel, que respondeu com bombardeios.



O Ministério da Saúde do Hamas, que governa a Faixa de Gaza, disse que até 16h20 (10h20 no horário de Brasília) havia registrado 198 mortes e 1.610 feridos.