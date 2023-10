Diniz perde novas peças defensivas jogos contra Venezuela e Uruguai

436

A Seleção Brasileira perdeu outras duas peças defensivas para os jogos contra Venezuela e Uruguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026: os laterais Renan Lodi (Olympique de Marselha) e Vanderson (Monaco) foram desconvocados nesta sexta-feira (6) por conta de lesões.



Os dois jogadores foram substituídos por Carlos Augusto (Inter de Milão) e Yan Couto (Girona), informou a CBF em um comunicado.



Esta é a primeira vez que ambos são convocados para a seleção principal. Carlos Augusto, de 24 anos, já defendeu a equipe sub-20 e Yan Couto, de 21, foi campeão mundial sub-17 em 2019.



Os desfalques foram confirmados após o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, conversar "com os respectivos departamentos médicos dos clubes", acrescentou a CBF.



Renan Lodi foi titular nas vitórias do Brasil sobre Bolívia (5 a 1) e Peru (1 a 0), em setembro, nas duas primeiras rodadas das Eliminatórias, enquanto Vanderson foi reserva de Danilo, mas entrou no segundo tempo contra os peruanos.



O técnico da Seleção, Fernando Diniz, também não pôde contar com o zagueiro Éder Militão, que sofreu lesão no joelho esquerdo na estreia do Real Madrid no Campeonato Espanhol.



Líder das Eliminatórias com 100% de aproveitamento, o Brasil recebe a Venezuela (5ª) na próxima quinta-feira, em Cuiabá, e visita o Uruguai (4º) cinco dias depois, em Montevidéu.