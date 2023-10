Amazon lançará seus dois primeiros satélites de teste para fornecer Internet

436

A Amazon se prepara para lançar seus dois primeiros protótipos de satélite nesta sexta-feira (6), durante uma missão de teste fundamental para o desenvolvimento de sua futura constelação, chamada "Projeto Kuiper", que busca fornecer Internet a partir do espaço e competir com a SpaceX.



O lançamento acontecerá no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, e a janela de lançamento para a decolagem do foguete Atlas V, do grupo industrial United Launch Alliance (ULA), está prevista para ser de duas horas, às 14h no horário local (15h00 em Brasília).



"Esta é a primeira vez que a Amazon coloca satélites no espaço", disse Rajeev Badyal, vice-presidente de tecnologia do Projeto Kuiper, em um comunicado.



"Vamos aprender muito, independentemente do resultado da missão", acrescentou.



A Amazon, gigante de vendas online fundada pelo bilionário americano Jeff Bezos, planeja lançar em órbita uma constelação de 3.200 satélites nos próximos seis anos.



Os dois protótipos que serão lançados nesta sexta-feira serão retirados de órbita e se desintegrarão na atmosfera terrestre ao final da missão.



O foguete ULA deve implantar os satélites em até 500 quilômetros de altitude.



Em seguida, serão realizados testes de contato com a Terra e de revisão dos instrumentos.



Os primeiros satélites operacionais do Projeto Kuiper serão lançados no início de 2024, segundo a Amazon, que espera realizar os primeiros testes com clientes no final do próximo ano.