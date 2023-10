Confira os últimos dez ganhadores do prêmio Nobel da Paz

436

A ativista iraniana Narges Mohammadi recebeu, nesta sexta-feira (6), o Prêmio Nobel da Paz de 2023. Confira abaixo a lista dos últimos dez vencedores:



- 2023: A defensora iraniana dos direitos das mulheres Narges Mohammadi, presa no Irã, premiada "por sua luta contra a opressão das mulheres no Irã e por sua luta para promover os direitos humanos e a liberdade para todos".



- 2022: O ativista bielorrusso dos direitos humanos Ales Bialiatski, a organização russa Memorial e o Centro para as Liberdades Civis da Ucrânia, "por seus impressionantes esforços para documentar crimes de guerra, violações dos direitos humanos e abusos de poder".



- 2021: Os jornalistas Maria Ressa (Filipinas) e Dmitri Muratov (Rússia) "por seus esforços para salvaguardar a liberdade de expressão, que é uma condição prévia para a democracia e uma paz duradoura".



- 2020: Programa Mundial de Alimentos da ONU (PMA), por "seus esforços na luta contra a fome, por sua contribuição para melhorar as condições de paz em zonas de conflito e por ter promovido esforços para não transformar a fome em uma arma de guerra".



- 2019: Abiy Ahmed, primeiro-ministro etíope, pela reconciliação entre seu país e a Eritreia.



- 2018: O ginecologista Denis Mukwege (República Democrática do Congo) e yazidi Nadia Murad, por seus esforços para acabar com o uso da violência sexual como arma de guerra.



- 2017: Campanha Internacional para Abolir Armas Nucleares (ICAN), por sua luta pela abolição deste armamento.



- 2016: Juan Manuel Santos, por ter contribuído para pôr fim a meio século de guerra interna na Colômbia.



- 2015: Quarteto para o Diálogo Nacional na Tunísia, que permitiu, então, salvar a transição democrática tunisina.



- 2014: Malala Yousafzai (Paquistão) e Kailash Satyarthi (Índia), por sua luta contra a exploração de crianças e jovens e pelo direito de todos à educação.