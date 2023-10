Missa de São Francisco de Assis viraliza após presença de animais exóticos

O dia de São Francisco de Assis, padroeiro dos animais, é celebrado por católicos ao redor do mundo no dia 4 de outubro. No Brasil, é comum que muitos ‘pais de pets’ levem seus cães e gatos às igrejas para serem abençoados nesta data. Só que um vídeo de animais domésticos e exóticos em uma missa chamou atenção de usuários nas redes sociais nesta semana.

A St. John the Divine Cathedral já era conhecida por celebrações envolvendo animais exóticos, contudo, a de 2023 bombou nas redes sociais

A celebração de São Francisco de Assis em questão ocorreu na St. John the Divine Cathedral, em Nova York, no domingo (1/10). Cachorros e gatos se reuniram com animais como jacarés, bicho-preguiça, dromedário, cobra e muitos outros. Um dono aproveitou até para levar a urna de um bichinho já falecido para receber bênçãos.









A catedral também é preocupada com o bem-estar dos animais que são levados para a missa de São Francisco. Em seu site oficial, a St. John the Divine Cathedral afirma que não tinha o intuito de causar estresse em animais participantes da celebração, e, por isso, todos os silvestres vêm de locais onde existe grande exposição com humanos.





Nas redes sociais, os internautas fizeram comentários criativos sobre a celebração diversa em espécies e indagaram qual o contexto por trás da presença dos animais exóticos na missa. Confira alguns comentários: