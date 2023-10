436

O Klaksvik, time das Ilhas Faroé, fez história nesta quinta-feira (5), ao empatar em casa com o Lille da França em 0 a 0, na segunda rodada da Liga Conferência.



Graças ao empate, o Klaksvik conseguiu o primeiro ponto das Ilhas Faroé em uma fase de grupos de competição europeia.



Para o Lille, a priori superior, o resultado pode ser considerado um tropeço antes do clássico do próximo domingo contra o Lens, pelo Campeonato Francês.



Na terça-feira, o Lens também conseguiu um resultado histórico, ao vencer o Arsenal por 2 a 1 na Liga dos Campeões.