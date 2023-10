Exército espanhol se soma ao combate do incêndio na ilha de Tenerife

436

Tropas do Exército espanhol foram enviadas, nesta quinta-feira (5), para a ilha de Tenerife, no arquipélago das Canárias, para combater o incêndio que ganhou força na quarta-feira depois de ter devastado milhares de hectares em agosto, informaram as autoridades.



Cerca de 150 pessoas trabalhavam no combate às chamas no nordeste da ilha, incluindo 60 membros da Unidade Militar de Emergência (UME) e 26 veículos do Exército, informou a própria UME em sua conta no X (antigo Twitter).



As tropas chegaram depois que o governo local de Tenerife aumentou a emergência para o nível 2 e solicitou sua assistência na noite de quarta-feira, devido à "evolução desfavorável" do incêndio.



A reativação das chamas, impulsionada por um episódio de calor e vento, forçou a evacuação de cerca de 3.000 pessoas na localidade de Santa Úrsula e outras 200 de La Orotava, informou o governo regional.



O incêndio - que começou em 15 de agosto - foi declarado controlado em 11 de setembro, depois de ter devastado cerca de 15 mil hectares, mas nunca foi completamente extinto.



Com a ilha de Tenerife sujeita a temperaturas elevadas que chegaram, inclusive, a beirar os 40 graus Celsius em algumas áreas, o fogo aumentou na quarta-feira.



"Estamos no mesmo incêndio. Devemos lembrar que foi controlado, mas não extinto", explicou o diretor insular de emergências de Tenerife, Iván Martín, à televisão canária, indicando que desta vez o fogo estava em locais mais próximos das áreas construídas.



Na manhã desta quinta-feira, os ventos deram uma trégua aos bombeiros, facilitando o seu trabalho, mas recuperaram força à tarde.



El fuego no ha afectado, de momento, a las zonas más turísticas de esta isla que forma parte de las populares Islas Canarias, situadas frente a las costas del noroeste de África, y sus dos aeropuertos operan con normalidad.



Pese a que la isla de Tenerife ha padecido incendios de mayor envergadura en cuanto a superficie quemada, sobre todo en 2007, las condiciones meteorológicas y la topografía de éste llevaron a las autoridades a considerarlo en agosto como su fuego "más complejo" en 40 años.



En 2022, unos 500 incendios arrasaron en España unas 300.000 hectáreas, un récord en Europa, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).



X