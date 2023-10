Polícia tailandesa prende três suspeitos ligados a ataque em shopping

436

A polícia tailandesa anunciou, nesta quinta-feira (5), que prendeu três suspeitos de terem vendido uma arma e munições ao suposto autor do ataque a tiros, que deixou dois mortos e cinco feridos na terça-feira (3) em um shopping de Bangcoc, a capital.



Um homem e o seu filho foram detidos nesta quinta-feira na província de Yala, no sul do país, palco de uma rebelião separatista muçulmana e alvo de ataques armados há vários anos.



"Eles foram transferidos para Bangcoc para a continuidade da investigação", disse à AFP um oficial das forças de segurança locais.



Ambos são suspeitos de terem vendido uma arma ao suposto agressor, indicou a polícia.



Outro homem suspeito de fornecer munição foi preso em Bangcoc, acrescentou a mesma fonte.



"Os dois primeiros homens e o terceiro não se conhecem, não operam na mesma rede", disse Nopasin Poonsawas, responsável pela investigação.



O suposto agressor, um adolescente de 14 anos, é acusado de crime premeditado, tentativa de homicídio, porte e uso de armas em espaço público, além de posse de arma não declarada.



Segundo a polícia, ele sofre de problemas psiquiátricos, pelos quais deverá passar por exames para saber se poderá ser julgado por um tribunal.