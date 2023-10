Bombardeio russo no leste da Ucrânia deixa 49 mortos

436

Pelo menos 49 pessoas morreram em um bombardeio russo que atingiu uma mercearia em um povoado da região de Kharkiv, no leste da Ucrânia, anunciaram autoridades ucranianas nesta quinta-feira (5).



Em um primeiro momento, o presidente Volodimir Zelensky informou um balanço de 48 mortos nessa localidade situada perto da cidade de Kupiansk, próximo à linha da frente que separa as forças ucranianas das russas.



Nas redes sociais, o presidente Zelensky denunciou um "ataque terrorista completamente deliberado".



Pouco depois, o governador regional, Oleg Synegubov, relatou 49 mortes e seis feridos.



O ataque ocorreu por volta das 13h15 (8h15 em Brasília) e atingiu uma mercearia e um café na cidade de Groza, cerca de 30 quilômetros a oeste de Kupiansk, disse Synegubov no Telegram.



Antes da guerra, em torno de 500 pessoas viviam em Groza.



Entre os mortos, há uma criança de seis anos, acrescentou o governador.



Zelensky publicou uma foto de várias pessoas caídas no chão, sem sinais de vida. Nas imagens publicadas por Synegubov, é possível ver uma pilha de escombros e vários socorristas trabalhando.