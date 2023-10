Elon Musk remove manchetes de notícias compartilhadas no X

436

Os links e artigos de imprensa compartilhados na plataforma X (ex-Twitter) agora aparecem apenas com uma imagem, sem título ou descrição, uma mudança que obedece, segundo Elon Musk, a "razões estéticas", constatou a AFP nesta quinta-feira (5).



A mudança generalizada da interface entre 3 e 4 de outubro já havia sido detectada por alguns veículos de comunicação durante um teste em meados de agosto.



O proprietário do Twitter, Elon Musk, disse na época: "Isso vem diretamente de mim. A estética [da rede social] será muito melhorada", escreveu ele.



A mudança é retroativa e vale também para links compartilhados no passado.



Quando um usuário compartilha uma notícia, apenas o nome do veículo aparece no canto inferior esquerdo da imagem ilustrativa. Para acessar o conteúdo, deve-se clicar nessa imagem.



Elon Musk, que comprou a rede social no ano passado, tenta conter o declínio de suas receitas publicitárias, incentivando os usuários a passarem mais tempo na plataforma e a compartilharem menos links externos.



O bilionário, dono da Tesla e da Starlink, foi acusado de manter uma atitude hostil em relação aos veículos de comunicação. Muitos deles anunciaram que estavam deixando a plataforma.



No dia 3 de outubro, Elon Musk afirmou que "praticamente nunca consultou a imprensa tradicional".



"Qual o interesse em ler 1.000 palavras sobre algo que já foi compartilhado no X vários dias antes?", comentou.



Em setembro, porém, a Comissão Europeia apresentou um estudo que indicava que o X, que se retirou do código de boas práticas da União Europeia (UE) sobre desinformação, é a plataforma que tem "a taxa mais alta de informações falsas e de desinformação em suas publicações".



Neste verão, o Twitter também foi denunciado à Justiça francesa pela Agence France-Presse (AFP) e por três grupos de imprensa franceses, que pretendem obter elementos para negociar uma remuneração pelo uso de seu conteúdo, mesmo que sejam trechos de notícias.



X



Tesla