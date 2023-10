Vencedor do Nobel da Paz comparece à comissão anticorrupção de Bangladesh

436

Muhammad Yunus, vencedor do Nobel da Paz em 2006, compareceu nesta quinta-feira (5) a uma comissão anticorrupção de Bangladesh para responder a denúncias que, segundo seus advogados, são parte de uma campanha de perseguição do governo.



Yunus, 83 anos, enfrenta 175 processos vinculados à empresa de iniciativas sociais que criou em Bangladesh para gerar empregos e prestar serviços aos mais pobres.



Ele foi considerado responsável por retirar milhões de pessoas da pobreza com seu banco pioneiro de microcrédito, mas caiu em desgraça com a primeira-ministra Sheikh Hasina, que o acusa de "sugar o sangue" dos mais pobres.



Yunus e sete funcionários da Grameen Telecom, empresa social que ele fundou, são acusados de lavagem de dinheiro e desvio de 2,3 milhões de dólares, segundo as acusações apresentadas em maio pela comissão anticorrupção.