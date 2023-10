UE: planeta teve o mês de setembro mais quente desde o início dos registros

436

O mês passado foi o setembro mais quente no mundo desde o início dos registros das temperaturas por uma margem "extraordinária", anunciou nesta quinta-feira (5) o programa de observação Copernicus, da União Europeia (UE).



Grande parte do planeta enfrentou temperaturas acima da média em setembro, em um ano que, segundo projeções, deve ser o mais quente da história e no qual o hemisfério norte registrou o verão mais quente.



A temperatura média de setembro, de 16,38º graus centígrados na superfície do planeta, "rompeu o recorde por uma margem extraordinária", afirmou Samantha Burgess, vice-diretora do Serviço de Mudança Climática Copernicus (C3S).



Um relatório do programa Copernicus informa que a temperatura média de setembro ficou 0,93ºC acima da média do período 1991-2020 para o mês e 0,5ºC acima do recorde anterior, de 2020.



Os recordes de temperatura geralmente são quebrados por margens muito mais estreitas, de 0,1ºC.



O documento destaca que setembro foi quase 1,75ºC mais quente que a média para o mês no período pré-industrial, de 1850 a 1900.



"Passamos pelo setembro mais incrível de todos os tempos do ponto de vista climático. É algo difícil de acreditar", declarou à AFP o diretor do C3S, Carlo Buontempo.



"A mudança climática não é algo que acontecerá daqui a 10 anos. A mudança climática está aqui", acrescentou.



- Ano mais quente -



As temperaturas médias do planeta de janeiro a setembro foram 1,4ºC superiores às registradas no período 1850-1900, quase superando o teto de 1,5ºC como limite de aquecimento estabelecido no Acordo de Paris de 2015.



O limite é o objetivo mais ambicioso do acordo e é considerado essencial para evitar as consequências mais catastróficas da mudança climática.



A temperatura média global de janeiro a setembro foi 0,05°C superior à do mesmo período em 2016, o ano mais quente registrado até o momento.



O fenômeno 'El Niño', que aquece as águas no Pacífico sul e provoca temperaturas elevadas em outras regiões, pode fazer com que 2023 se torne o ano mais quente já registrado.



Os cientistas acreditam que os piores efeitos do atual 'El Niño' serão sentidos no final de 2023 e no início de 2024.



Embora o 'El Niño' tenha influenciado as temperaturas elevadas de setembro, "não há dúvida de que a mudança climática o tornou muito pior", disse Buontempo.



A Europa viveu o mês de setembro mais quente desde o início dos registros, 2,51ºC acima da média de 1991-2020, e muitos países baterem os recordes nacionais de temperatura para o mês.



A temperatura média da superfície do mar, excluindo as zona polares, também atingiu um recorde histórico em setembro, a 20,92ºC.



Os cientistas afirmam que a temperatura mais elevada da superfície do mar, provocada pela mudança climática, faz com que os eventos meteorológicos extremos sejam mais intensos, como foi o caso da tempestade Daniel, que provocou inundações devastadoras na Líbia e na Grécia em setembro.



Líderes mundiais se reunirão em Dubai a partir de 30 de novembro para a reunião de cúpula do clima COP28, em um momento de aceleração das consequências do aquecimento global.