Newcastle goleia PSG e vira líder do grupo F na Champions

O Newcastle assumiu a liderança do Grupo F da Liga dos Campeões com 4 pontos, ao golear o Paris Saint-Germain por 4 a 1 nesta quarta-feira (4), em St. James' Park, na segunda rodada da competição europeia.



Os gols do time inglês foram marcados por Miguel Almirón (17'), Dan Burn (39'), Sean Longstaff (50') e Fabian Schär (90'+1), enquanto o PSG, escalado com quatro atacantes pelo técnico Luis Enrique, descontou com Lucas Hernández (56').



Luis Enrique tinha afirmado na véspera que este jogo, num estádio em erupção, permitiria ver do que era feito o PSG. Dado o resultado, o time da capital francesa, com elenco renovado após as saídas de Messi, Neymar e Verratti, ainda tem muito que provar para poder se postular como candidato ao título da Champions.



"O resultado é justo, mas o placar é exagerado. Deveríamos ter feito uma pressão melhor, mas os jogadores fizeram o que eu lhes disse", analisou o técnico do PSG.



St. James' Park voltou a receber um jogo da principal competição europeia de clubes depois de mais de 20 anos. E os torcedores do Newcastle mostraram mais uma vez sua paixão pelo clube.



Do outro lado, os parisienses pareciam tímidos, até desorientados em campo, perdendo a maior parte dos duelos individuais contra os ingleses, que exerciam uma pressão infernal.



O Newcastle abriu o placar aos 17 minutos com Almirón, aproveitando falha do zagueiro brasileiro Marquinhos, capitão do PSG. Aos 39, Donnarumma fez uma incrível sequência de três defesas, mas a revisão posterior do VAR confirmou que a bola cruzou a linha do gol após a cabeçada de Burns.



No segundo tempo, Longstaff fez o terceiro para os anfitriões (50'), antes de Lucas Hernández diminuir para os franceses marcando de cabeça (56').



Mas o gol de Schär (90'+1) em um chute colocado no ângulo esquerdo de Donnaruma selou a goleada do Newcastle.



Com esta derrota, o PSG foi ultrapassado pelo time inglês e caiu para a segunda posição da chave com 3 pontos.



Por sua vez, o Milan, próximo adversário dos franceses, se manteve na terceira posição (2 pontos) ao empatar em 0 a 0 com o Borussia Dortmund.



Em um duelo mais físico do que técnico, nenhuma das equipes encontrou o caminho do gol no Signal Iduna Park.



"É uma pena não termos conseguido marcar aquelas duas ou três chances claras no segundo tempo", analisou o técnico do Milan, Stefano Pioli, em entrevista após a partida.



Os alemães também lamentaram não sair com a vitória jogando em casa.



"Tivemos chances muito boas, inclusive nos últimos 15 ou 20 minutos. Temos que melhorar e colocar essas chances no fundo da rede", disse o atacante Niclas Füllkrug.



O resultado rende ao Dortmund seu primeiro ponto, mas mantém a equipe na lanterna do grupo.



Na terceira rodada, o time alemão visita o Newcastle no dia 25 de outubro, enquanto o Milan vai a Paris encarar o PSG na mesma data.