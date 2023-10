Com gols nos minutos finais, City supera Leipzig na Champions

436

O Manchester City, atual campeão da Liga dos Campeões, venceu o RB Leipzig por 3 a 1 nesta quarta-feira (4), na Alemanha, com dois gols na reta final da partida e se isolou como líder do Grupo G do torneio.



Os 'Citizens' abriram o placar com Phil Foden aos 25 minutos de jogo, mas Loïs Openda empatou para o Leipzig logo no início da segunda etapa (48').



Quando o duelo parecia se encaminhar para um empate, o argentino Julián Álvarez (84') e Jérémy Doku (90'+2) deram ao City sua segunda vitória em dois jogos nesta Champions.



O time inglês agora lidera a chave com 6 pontos, três de vantagem sobre o Leipzig, segundo. Estrela Vermelha e Young Boys, que empataram em 2 a 2 em um duelo equilibrado em Belgrado, são terceiro e quarto, respectivamente, com 1 ponto cada.



Depois de ser eliminado da Copa da Liga Inglesa pelo Newcastle (1 a 0) e de perder para o Wolverhampton (2 a 1) na Premier League, o Manchester City ganha confiança para o importante duelo contra o Arsenal, no próximo domingo, no Emirates Stadium.



City e Leipzig se enfrentaram nas oitavas de final da Champions da temporada passada, com os ingleses conseguindo uma sonora goleada por 7 a 0 no jogo de volta, depois de um empate em 1 a 1 na Alemanha.



O roteiro esteve a ponto de se repetir na Red Bull Arena, pois, apesar de terem recuperado o controle do jogo depois do empate de Openda, os 'Citizens' não conseguiam encontrar espaços na defesa do Leipzig.



Até que um belo chute de Álvarez (84') devolveu a vantagem aos ingleses, que confirmaram a vitória minutos depois com Doku (90'+2).



Por sua vez, o artilheiro norueguês Erling Haaland passou em branco, mesmo contando com várias chances na partida.