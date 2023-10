Após erro do VAR, Klopp pede que jogo contra Tottenham seja disputado novamente

436

O técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, pediu a repetição do jogo contra o Tottenham do último fim de semana, em que um erro de arbitragem foi decisivo para a derrota dos 'Reds' por 2 a 1.



No duelo, o colombiano Luis Díaz abriu o placar para o Liverpool, mas o gol foi anulado pelo auxiliar por impedimento. O recurso do vídeo mostrou que o lance não era irregular, mas os árbitros que estavam na cabine do VAR não corrigiram a decisão de campo porque o jogo já tinha sido reiniciado.



A comissão de arbitragem da Inglaterra (PGMOL) publicou na terça-feira um comunicado admitindo um "erro humano significativo", que levou à tomada de decisão incorreta, e enviou à Premier League um relatório detalhado junto com o áudio da conversa entre o árbitro de campo e a cabine do VAR.



O áudio revela que os responsáveis pela arbitragem de vídeo acreditam inicialmente que tomaram a decisão correta e só se deram conta do erro após o reinício da partida.



"O áudio não muda absolutamente nada. Obviamente é um erro manifesto e acho que deveria haver soluções para isso. Acho que o jogo deveria ser disputado novamente", reclamou Klopp em entrevista coletiva nesta quarta-feira (4).



"O argumento contra [a repetição] é que criaria precedentes... mas isso nunca aconteceu antes", acrescentou o treinador alemão.



"Estou acostumado a decisões erradas e difíceis, mas algo assim nunca aconteceu e, por isso, acho que o mais correto seria a repetição" do jogo, insistiu Klopp, que explicou que o Liverpool está revisando toda a documentação recebida antes de tomar uma decisão oficial sobre pedir ou não que o jogo seja repetido.