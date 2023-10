Reino Unido e Irlanda apresentam candidatura única para sediar Euro 2028

436

A candidatura conjunta formada por Reino Unido e Irlanda é a única apresentada para sediar a Eurocopa de 2028, após a Turquia se retirar da disputa para se concentrar em organizar a edição de 2032, informou a Uefa nesta quarta-feira (4).



A entidade vai anunciar as sedes das edições 2028 e 2032 da Euro na próxima terça-feira, embora não haja muito suspense.



A candidatura britânica já tinha desistido de organizar a Copa do Mundo de 2030 para se concentrar no torneio continental.



Por sua vez, a Turquia tinha anunciado em julho que se juntaria à Itália para organizar conjuntamente a Euro 2032, uma aposta que agora parece vencedora.



A Inglaterra organizou a competição em 1996, enquanto a Itália foi sede em 1968 e 1980. Já a Turquia nunca recebeu o torneio.



A próxima Eurocopa será organizada na Alemanha, de 14 de junho a 14 de julho de 2024.