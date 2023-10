Drag queen filipina é presa por se vestir de Jesus Cristo e rezar o pai-nosso em apresentação

436

Um artista drag queen das Filipinas foi preso nesta quarta-feira (04) depois de se vestir de Jesus Cristo e rezar um pai-nosso durante uma performance, o que gerou uma polêmica neste país asiático de maioria católica.



Amadeus Fernando Pagente, de 33 anos, com nome de drag Pura Luka Vega, foi acusado de blasfêmia e declarado "persona non grata" por vários governos locais, depois que o vídeo de sua apresentação em julho foi compartilhado.



Pagente foi acusado de "doutrinas imorais, publicações e exposições obscenas e espetáculos indecentes", segundo uma cópia do mandado de prisão, compartilhada pela polícia de Manila, a capital.



O performista declarou à AFP, da cadeia, que não fez "nada de errado" e que sua prisão representava "o grau de homofobia" no país.



O homem foi acusado de cometer "atos ofensivos" que incluíam dançar, cantar e rebolar ao ritmo de uma canção religiosa, de acordo com uma das duas denúncias apresentadas por grupos cristãos.



Antes de ser preso, Pagente defendeu que sua atuação era "arte" e argumentou que a arte drag "não era um crime".



O padre Jerome Secillano, da Conferência Episcopal das Filipinas, descreveu a performance de Pagente como "blasfema" e "realmente desrespeitosa".



Aproximadamente 80% da população filipina é católica. O país proibiu casamento entre pessoas do mesmo sexo, divórcio e aborto.