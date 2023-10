Condenado por morte de duas mulheres é executado nos EUA

436

Um homem condenado pelo assassinato de duas mulheres em 1996 foi executado nesta terça-feira (03), mediante injeção letal, no estado da Flórida, informaram meios de comunicação dos Estados Unidos.



Michael Zack, 54 anos, foi submetido à pena capital na Prisão Estadual da Flórida, na localidade de Raiford, informou o Pensacola News Journal, segundo o qual o coquetel de fármacos letais foi administrado no condenado às 18h02 locais (19h02 em Brasília) e ele foi declarado morto 12 minutos depois.



Zack foi sentenciado à morte em 1997, pelo estupro, roubo e assassinato, em junho de 1996, de Ravonne Smith, uma mulher que conheceu em um bar. Também foi condenado pelo assassinato de outra mulher, Laura Rosillo, com quem havia feito amizade em outro estabelecimento noturno.



Os advogados de Zack tentaram bloquear a execução alegando que ele sofria de síndrome alcoólica fetal e tinha deficiência intelectual. Seus recursos, no entanto, foram rejeitados por tribunais de primeira instância e, finalmente, pela Corte Suprema.



O grupo Floridenses por Alternativas à Pena de Morte publicou a declaração final de Zack: "Há 27 anos, eu era alcoólatra e viciado. Fiz coisas que causaram danos a muita gente, não só às vítimas e aos seus familiares e amigos, mas também à minha própria família e aos meus amigos. Desde então, levanto-me a cada dia cheio de arrependimentos."



Somente neste ano, houve seis execuções na Flórida e 19 em todo o país.