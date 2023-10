Ônibus pega fogo ao cair de ponte e deixa ao menos 21 mortos em Veneza

436

Ao menos 21 pessoas, incluindo duas crianças e turistas estrangeiros, morreram na noite desta terça-feira (3) em Veneza, Itália, depois que um ônibus caiu de uma ponte e pegou fogo, informaram autoridades locais.



"Uma tragédia atingiu esta noite nossa comunidade", escreveu no Facebook o prefeito da cidade, Luigi Brugnaro, ao definir o local do acidente como "uma cena apocalíptica".



"O balanço provisório registra ao menos 21 vítimas e mais de 20 pessoas hospitalizadas, muitas delas em estado grave", havia anunciado mais cedo Luca Zaia, governador de Veneto, região da qual Veneza é capital, lamentando "uma tragédia de enormes proporções".



"O acidente também envolveu alguns menores", acrescentou Zaia no Facebook, enquanto "as operações de remoção e reconhecimento dos corpos continua".



"Há esforços em andamento para remover e identificar os corpos", indicou. "As vítimas e feridos incluem pessoas de várias nacionalidades, não só italianos".



Um funcionário da prefeitura informou que há turistas ucranianos entre os mortos, enquanto a agência italiana ANSA indicou que também há alemães e franceses.



Entre os feridos, há três ucranianos, um croata, um alemão e um francês, disse à AFP um funcionário municipal.



Até as 22h, bombeiros trabalhavam nos restos do ônibus carbonizado, constatou um fotógrafo da AFP no local do acidente, entre Mestre e Marghera, duas cidades localizadas no município de Veneza.



O acidente ocorreu pouco depois das 19h30 do horário local no momento em que o veículo realizava uma viagem entre o centro histórico de Veneza e um camping localizado em terra firme.



De acordo com os bombeiros da cidade, o ônibus pegou fogo após cair de uma ponte erguida sobre uma ferrovia.



- Plano de emergência -



A direção de assuntos sanitários de Veneza imediatamente acionou o plano de emergência para o fluxo máximo de feridos, chamando médicos de plantão e pessoal de emergência.



A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, expressou "suas profundas condolências".



"Estou em contato com o prefeito Luigi Brugnaro e com o ministro (dos Transportes) Matteo Salvini para acompanhar as informações sobre esta tragédia", disse em um comunicado.



Segundo o jornal Il Corriere della Sera, o ônibus da linha saiu da pista na ponte e caiu perto dos trilhos ferroviários abaixo, após um voo de cerca de 30 metros.



O ônibus teria pegado fogo ao entrar em contato com os cabos elétricos, de acordo com o jornal.



O ministro do Interior, Matteo Piantedosi, disse que "o fator que agravou a situação foi o uso de metano, e por isso o fogo se espalhou rapidamente".



"O saldo é trágico e dramático, e temo que aumentará", acrescentou no noticiário televisivo da emissora pública Rai1.



O acidente mais grave desse tipo na Itália ocorreu em 28 de julho de 2013, quando um ônibus que transportava cerca de 50 pessoas da província de Nápoles, que retornavam de uma excursão de três dias, caiu 30 metros de um viaduto perto de Avellino. Naquele desastre, 38 pessoas morreram.



